【時報-台北電】永豐金(2890)公告112年度合併財務報告經董事會決議通過。112年淨收益539.01億元，稅前淨利230.7億元，淨利197.64億元，歸屬於母公司業主淨利197.64億元，基本每股盈餘1.62元。

永豐金控並公告112年第四季法人說明會相關資訊。召開法人說明會之日期定於113年3月25日，屆時將說明112年第四季營運概況。（編輯：沈培華）

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