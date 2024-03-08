【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日經指數周五收在上漲，但是由於獲利了結，該指數本周收低，為近6周來首見；同時之間，市場對於日本央行最早在本月退出超寬鬆貨幣政策的預期不斷上升，也讓市場情緒承壓。

周五日經225指數收盤升90.23點或0.23%，為39688.94點，盤中最高升至39989點。東證一部指數升8.26點或0.30%，為2726.80點。

日經在連5周上漲之後，本周跌0.6%。此前在企業治理改革和強勁外資推動下，指數飆升，打破1989年底的歷史紀錄。

指數在周一跨越4萬點之後，由於獲利了結，動能開始減弱。而且由於猜測央行可能在3月18日至19日的會議上實現政策正常化，導致日圓走強，也削弱了大盤動能。

由於日圓走強，汽車股下跌，權值股豐田汽車跌1.4%，速霸陸跌3.2%，鈴木汽車也挫2.1%。

日圓匯率本周上漲了1.5%，為今年以來最強單周漲幅。

野村證券首席宏觀策略師Naka Matsuzawa說，交易員在為日本央行會議預做準備之際，也在對出口商的股票進行一些調整。

「投資人不知道在央行政策改變之後，日圓會有多大的反彈，因此他們不會掉以輕心」。

由於對日本央行即將退出超寬鬆政策的押注加大，銀行股升2.1%，銀行股也在本周大漲6%，為去年9月以來最大單周漲幅。

重量級科技股收窄漲勢，東京威力科創僅升0.8%，愛德萬測試長0.6%。