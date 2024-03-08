【時報-台北電】鉅祥(2476)公布去年財務報告，營業收入57.46億元，稅前淨利10.53億元，本期淨利7.61億元，歸屬於母公司業主淨利6.75億元，基本每股盈餘3.54元。

董事會決議配發去年度現金股利為每股2.5元。

訂6月14日召開股東會，地點位於鉅祥(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)。

因應客戶需求及拓展海外事業所需，董事會通過擬設立菲律賓子公司，以自有流動資金支應投入美金500萬元。（編輯：邱致馨）

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