【時報-台北電】台化(1326)112年合併財務報告業經董事會決議通過。112年營業收入3326.19億元，營業毛利114.24億元，營業損失30.5億元，稅前淨利73.86億元，淨利77.04億元，歸屬於母公司業主淨利85.48億元，基本每股盈餘1.46元。

董事會決議，112年年度盈餘分配之現金股利每股1.25元。（編輯：沈培華）

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