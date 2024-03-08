【時報-台北電】AES-KY(6781)公布去年財務報告，營業收入100.31億元，稅前淨利24.85億元，本期淨利19.68億元，歸屬於母公司業主淨利19.68億元，基本每股盈餘23.04元。

訂5月28日召開股東會，地點位於新竹縣湖口鄉八德路二段471號（新普科技股份有限公司地下室B1）。（編輯：邱致馨）

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