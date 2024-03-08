【時報-台北電】新紡(1419)112年合併營收33億8294萬5千元，稅前淨利7億7296萬7千元，本期淨利6億4894萬8千元，歸屬於母公司業主淨利6億4894萬8千元，基本每股盈餘2.17元。董事會決議112年盈餘分配之現金股利每股1.2元。(編輯：廖小蕎)

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