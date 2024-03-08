【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸國企中國海洋石油（CNOOC）於8日宣布，在南海地區探勘時，發現1個儲油量超過1億噸的新油田。
根據了解，這座位於中海油的深海區域開平南油田（Kaiping South oilfield），是位在廣東省附近的珠江三角洲內。同時，這塊油田也含有品質較好、比重較低、雜質較少且可提煉出較多高價值產品的輕原油（light crude oil）。
與中石油以及中石化並列為三桶油的中海油，目前把重心放在開發中國大陸周邊海域的石油與天然氣上面，希望能彌補陸地上已開採過量原油不足的部分。
路透社指出，中國海洋石油已把2024年產能目標值提升約8%，高達7億至7.2億桶並寫下新高紀錄。就國內生產而言，其中大部分離岸開發的油田都位於中國大陸東邊的渤海和南海附近。
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