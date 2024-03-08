【時報-台北電】力致(3483)112年合併營收83.42億元，稅前淨利7.43億元，歸屬於母公司業主淨利6.36億元，每股盈餘8.03元。

董事會決議112年每股配發現金股利5元。（編輯：張嘉倚）

無人機聯盟 難脫綠友友色彩
《個股重大訊息》個股動態：和泰車、宏碁、台塑
《外資》賣超股：振曜、廣達、聯發科
《台北股市》台積電悶 台股高檔狹幅震盪
#力致 #每股盈餘 #配息 #合併營收 #現金股利
透過Google新聞追蹤旺得富