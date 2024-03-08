【時報記者葉時安台北報導】十銓(4967)公布2月營收8.67億元，年增55.52%、月減3.08%，淡季不淡，再創下同期歷史新高，主要受惠於原廠帶動DRAM及NAND Flash漲勢明確且有望延續，品牌效益持續顯現，續為營運帶來動能；十銓前2月營收17.61億元，年增76.27%。十銓在2024持續提高技術層面，推出更多元高規格記憶體與儲存方案，市場滲透率也接連上揚，持續推升全球市場競爭力。

近年台灣科技產業陸續展開供應鏈全球布局的積極作為，雲端資料處理、大數據分析與AI應用的需求快速增長及延續下，記憶體供應鏈開始重返光景，周邊供應鏈業者營運表現持續升溫，在相輔相成的刺激下，有望加速推升AI需求及進程發展。