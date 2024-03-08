【時報-台北電】今日櫃買市場盤後交易總金額為3.14億元，成交張數為3704張；委買張數1萬7910張，委賣張數1萬367張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》23日櫃買市場盤後交易總金額為2.64億元
《盤後交易》23日集中市場盤後交易總金額為7.01億元
《櫃買市場》20日外資賣超11.04億元，投信買超3.93億元
《櫃買市場》20日融資增為1095.07億元，融券增為84737張
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