【時報-台北電】今日集中市場盤後交易總金額為9.21億元，成交張數為1萬3365張；委買張數7萬1538張，委賣張數2萬6138張。(編輯：廖小蕎)

《盤後交易》23日集中市場盤後交易總金額為7.01億元
《盤後交易》23日櫃買市場盤後交易總金額為2.64億元
《集中市場》20日投信、外資買超34.17億元、237.88億元
《集中市場》20日融資減為3123.12億元，融券增為279636張
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