【時報編譯張朝欽綜合外電報導】由於聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的國會證詞暗示了今年的降息，投資人感到歡呼振奮，在信心增加之下，首爾股市周五收盤明顯上漲。同時韓元匯率上揚。
周五南韓KOSPI指數收盤升32.73點或1.24%，為2680.35點。交易所成交金額為溫和的11.1兆韓元(約84.5億美元)。
鮑爾在美國時間周四向參議院表示，關於通膨朝向2%目標邁進，聯準會的信心對此目標距離不遙遠。隨後投資者的情緒顯然獲得提振。
鮑爾周四對眾議院作證時還指出，聯準會利率政策的修訂可能會在「今年的某個時間點」進行。
Hana證券研究員Kim Dae-wook說，當鮑爾的證詞結束後，投資者變得較不擔心貨幣政策的風險。
在首爾股市，大部分權值股上漲。
領頭羊三星電子升1.52%，為7.33萬韓元。SK海力士漲4.24%，至17.19萬韓元。
電池製造商LGES升0.75%，三星SDI漲3.4%。
製藥股也是贏家，三星生物升5.3%，賽特瑞恩(Celltrion)漲1.8%。
被低估的娛樂股上漲。防彈少年團(BTS)背後的唱片公司HYBE股價大漲4.8%，為19.46萬韓元。
韓元兌美元匯率上揚，收在1319.8韓元兌1美元。
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