【時報記者王逸芯台北報導】東洋(4105)今(8)日宣布，已與全球知名的羅氏大藥廠股份有限公司(Roche)簽約合作。羅氏將旗下研發的Avastin癌思停(Bevacizumab)，於4月1日起，針對部分癌症領域之市場行銷及部分醫藥學術活動，委由台灣東洋負責，而羅氏則將持續提供臨床試驗或學術研究案等服務。此合作案不僅擴增台灣東洋在癌症藥品領域的產品組合，也與羅氏攜手共同為醫病持續提供完整的醫療解決方案。

羅氏大藥廠總經理Girish Mulye強調，125年來羅氏致力於研發藥物和診斷方法，以改善和救助世界各地的生命。如今，羅氏已成為腫瘤學、免疫學、眼科、傳染病和神經科學領域臨床差異化藥物的全球領導者。身為全球最大的生物技術公司和診斷領域的全球領導者，此次與台灣東洋策略聯盟對台灣癌症患者的照護將具加乘的效果，除了提升台灣醫藥產業量能，並能共同推動劃時代的經典產品，透過台灣藥廠的廣大通路，永續造福更多病友。

東洋總經理侯靜蘭表示，多年來台灣東洋透過自主研發、生產製造和代理等方式創新前沿藥品，並長期參與國內醫學中心各項臨床實驗，使其不僅成為醫療團隊及國際生技藥廠對抗癌症等疾病領域所信賴的首選夥伴，更成為穩居台灣癌症藥廠的第一品牌。為滿足醫病臨床需求，東洋與羅氏結盟為策略聯盟夥伴，持續照護Avastin癌思停(Bevacizumab)的病患，希望結合台灣東洋在癌症領域的佈局優勢與羅氏的國際藥品資源，為醫療團隊提供貼近臨床需求的藥物治療組合也攜手提升病人福祉。

侯靜蘭也說，東洋除透過「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」與「自製國產新藥」的營運三箭作為成長引擎外，也積極與國際醫藥夥伴合作，除有助於擴增產品組合也加速台灣東洋轉型國際化的成長腳步。