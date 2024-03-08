為充實鐵路工程碳排係數資料庫，與國際淨零排放潮流接軌，交通部鐵道局8日表示，攜手台灣世曦、英國標準協會、工信工程、俊吉營造等簽署碳足跡盤查合作宣言，擇定「花東地區鐵路雙軌化工程建設計畫」CB02標工程啟動碳足跡盤查工作，作為推動東部鐵路工程碳足跡盤查之標的。

鐵道局表示，本次推動碳足跡盤查工作，將依「ISO 14067產品碳足跡標準」及工程碳管理程序，於施工期間進行碳盤查輔導、資料蒐集、報告彙整與審核，覈實建置鐵路工程碳排係數資料庫及碳排總量計算，做為未來鐵路工程規劃設計推估排碳量基準，提供精確工程碳管理資訊。

鐵道局說明，為掌握鐵路工程全生命週期碳排放量，過去在2016年至2022年間，已完成「台鐵南迴鐵路台東潮州段電氣化工程建設計畫」潮枋段工程的碳足跡盤查工作，並取得台灣鐵路工程首張碳足跡查證聲明書，開啟碳足跡管理。

鐵道局東部工程分局表示，在辦理花東地區鐵路雙軌化計畫時，已有採納南迴鐵路電氣化的碳足跡盤查經驗，以永續發展為信念，其中CB02標工程為一重要標案，工程內容包括橋梁、站場、路工、一般機電及軌道等，在設計階段就已考量採用鋼結構、卜作嵐水泥等綠色材料，以及高強度材料、工程模矩化與自動化等綠色工法，減少工程碳排放量。

因此，鐵道局在施工階段，選擇CB02標工程辦理碳足跡盤查工作，檢視工程碳排放量，驗證節能減碳效益，同時建立花東地區碳排係數，並能與公路工程碳排係數比較。

鐵道局8日舉辦「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」CB02標光復至瑞穗土建及軌道工程「碳管理暨碳足跡盤查技術服務工作」啟始會議，攜手設計及監造單位台灣世曦工程顧問股份有限公司、查驗機構新加坡商英國標準協會台灣分公司（BSI）及施工廠商工信工程股份有限公司／俊吉營造股份有限公司，簽署碳足跡盤查合作宣言，啟動碳足跡盤查工作，向2050年淨零排放目標邁進。