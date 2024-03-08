【時報-台北電】周五(8日)陸股收盤，滬深股通資金同步挹注，北向資金買超60.01億元(人民幣，下同)。Wind資訊金融終端數據顯示，本周北向資金累計賣超逾31億元。

證券時報網統計，北向資金全天成交金額1248.4億元，佔A股總成交額14.51%；個別來看，滬股通淨買入35.91億元，深股通淨買入24.1億元。(編輯：廖小蕎)

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