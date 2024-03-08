【時報記者王逸芯台北報導】近年來穿戴市場儘管低迷，但蘋果Apple Watch仍穩居穿戴銷售龍頭，顯示高階穿戴產品對於消費者仍相當具有吸引力，有鑑於此，OPPO在台灣市場推出旗艦智慧手錶OPPO Watch X，搭載高通Snapdragon W5 Gen1以及BES2700的旗艦雙晶片組合，自今(8)日起開賣、售價10,990元。
OPPO Watch X搭載高通Snapdragon W5 Gen1以及BES2700的旗艦雙晶片組合，並透過OPPO首創的雙晶片智慧切換技術，在Android與RTOS系統間無縫切換，達到全場景的流暢運行。在雙晶片的高效協作下，更實現優異的長續航；開啟全功能運行的全智慧模式，可提供傲視同級的100小時續航，而在相對省電的輕智慧模式下，更可達到12天的耐久續航。搭配Watch VOOC閃充，充電10分鐘即可使用一整天，並僅需一小時即可滿電。
OPPO Watch X以精準偵測為核心；搭載旗艦級的雙頻GPS，能夠同時接收L1及L5訊號，且相較傳統GPS定位方案，可有效抗建築物反射干擾、過濾不良訊號，讓定位更快速精準，即便在GPS覆蓋率較差的地點運動，也可確保定位資訊的可靠度；搭配多種智慧運動模式，記錄更精確的距離、配速、導航及運動軌跡。
OPPO表示，Watch X支援多種運動自動辨識，包含跑步、健走、騎行、游泳等；針對用戶最常進行的跑步，進一步優化升級跑步模式，增加跑步姿勢識別功能，可偵測包含觸地時間、垂直震幅、左右觸地平衡等，幫助用戶修正跑步姿勢、降低損傷風險。
OPPO進一步指出，以建構完善的智慧生態系出發，Watch X與Wear OS by Google系統深度合作，將能讓手錶與Android手機、Google應用程式有更便捷的生態系串聯。
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