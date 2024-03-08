【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2024年2月自結合併營收1.67億元，雖較1月2.07億元新高減少19.24％，仍較去年同期1.5億元成長達10.8％，改寫同期新高。累計前2月合併營收3.74億元，較去年同期3.13億元成長達19.58％，續創同期新高。

揚秦總經理林麗玲表示，2月營收較1月下滑，主因適逢農曆春節長假，門市營業天數減少，使商品買賣量能稍減。不過，受惠「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌門市數持續成長，在展店效益助攻下，使2月及前2月營收均創同期新高。

目前揚秦旗下「麥味登」全台門市增至848家、「炸雞大獅」海內外門市維持110家，「REAL 真．烘焙坊」全台4家、「涮金鍋」1家。展望後市，「炸雞大獅」2月已完成印尼雅加達的區域代理授權，今年將擴大展店規模、以百貨商圈為發展主力，將有助未來品牌全球布局。

而2024台北國際連鎖加盟大展春季展將於22～25日登場，「麥味登」及「炸雞大獅」將連袂參展，對於加盟「麥味登」及「炸雞大獅」的創業者，總部將分別提供最高80萬元及40萬元的無息分期，預期將吸引年後轉職與小資創業族群，加速國內展店。

林麗玲表示，「麥味登」將以多元店型進軍各式商圈，朝千店目標邁進，並持續推動數位轉型，提供顧客更便利的消費體驗。「炸雞大獅」則持續推動海內外展店，為進軍美國市場做好準備外，並加速擴大代理區域與店數成長，「涮金鍋」則預計下半年開放加盟。

揚秦2023年合併營收21.57億元、年增14.52％，稅後淨利1.32億元、年增14.62％，雙創歷史新高，每股盈餘（EPS）4.4元則創第三高。董事會決議擬配息3.6元、盈餘配發率約81.82％，分創歷年次高及第三高。公司將於5月29日召開股東常會。