【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在美國8日重要就業數據出爐之前，市場已經愈來愈確定聯準會應該會在6月開始降息，於是乎國際黃金價格也出現5個月以來最大單周漲幅，並逼近歷史新高價位。
目前，現貨金價每盎司在2,157.4美元附近，價位雖變化不大，但已接近前1個交易日的歷史高點2,164.09美元。至於期貨金價則持平，每盎司在2,164.95美元左右。
本周至今，黃金現貨價已大漲超過3.5%，漲幅預計將創下自10月中旬，以色列與哈馬斯衝突首次升溫以來最大。如果漲勢能持續下去，金價周線可望連3紅。
英國貴金屬調研單位Metals Focus認為，利用量價指標進行短線交易的CTA（商品交易顧問）方法，以及程式交易（algorithmic trading）所引發的短期投機行為造成此波金價反彈，但真正的原因，還是因為市場普遍預測美國快要降息。
從倫敦證交所集團（LSEG）的利率概率App可得知，交易員預估美國今年將降息3到4碼，相當於調降75到100個基本點。其中，臆測6月首次降息的可能性已達75%。
黃金的特性之一是沒有收益性，當利率向下走的時候，若持有黃金的話，機會成本就會跟著降低，金價基本上會上漲。反之，倘若利息上揚，沒有利息收入的黃金，價格就很容易就會下跌。
分析師指出，金價這幾周很強勢，還有其它原因，像是順景氣循環資產（procyclical asset）的金融商品反彈，特別指股票而言，因市場為了要分散投資風險，故把部分資金移往黃金。
還有另一點，美元最近比較弱，匯價出現今年迄今單周最大貶幅，讓持有它國貨幣的投資人，買進主要以美元計價的黃金，相對也不會像以前美元強勢時那麼高不可攀。
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