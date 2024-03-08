【時報-台北電】神隆(1789)訂113年3月15日下午2點半召開法說會，地點：證交所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號)，屆時說明公司已公開發布財務數字與營運概況等相關資訊。(編輯：廖小蕎)

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