【時報-台北電】聯準會唱「鴿」，美股集體慶祝，台積電ADR大漲逾5%，激勵台股正式拿下2萬點城池，再寫下歷史新高紀錄，台積電(2330) 劍指800關，攻上天價796元，盤中獲利了結賣壓湧現，壓低指數幾度翻黑，尾盤在台積電、聯發科(2454)、聯電(2303)拉抬下，收漲91點、報19785點、成交量大增至5713億元。今日外資(不含外資自營商)買超432.4484億元，投信買超3.4262億元，自營商賣超28.9933億元，三大法人買超406.88億元，唯一賣超僅自營商。
今日台股衝破2萬點關卡，外資再狂敲432.44億元，寫下今年第三大、史上第11大紀錄，本周僅週三(6日)賣超，單周買超就達967.97億元，本月來已突破千億元，為1070.69億元！
本土法人部分，投信續買超3.42億元，連6日買超約161億元；自營商則是續賣，不過金額小幅降至28.99億元。
權值股部分，大哥台積電昨日獲外資大補2萬張，至今日為連5買；聯電昨日獲三大法人齊買，今日成人氣王，爆出28.3萬張量，股價收漲1.7元、漲幅3.3%、報51.9元；聯發科放量收平1230元。
半導體類股歡騰，封測三雄日月光投控(3711)、力成(6239)、京元電子(2449)今早續改寫歷史高，矽晶圓族群也起舞，嘉晶(3016)、漢磊(3707)猛攻漲停，中美晶(5483)、環球晶(6488)、合晶(6182)齊步向上。
分析師表示，台股還有三利多：鮑爾鬆口今年啟動降息；台積電ADR溢價幅度達17％，換算台股股價近9字頭，催動現貨跟漲；ETF新募集狂潮，投信3月來連6日加碼161億元，被動式買盤重出江湖，甚至帶動牛皮的封測族群飛上天。AI浪潮仍在，台積電在全球技術領先地位無可匹敵，半導體股在台積電持續創高的帶動下，具有台積電供應鏈及AI題材的個股，也成為市場買盤焦點，另外，也有部分今年營運看好，但股價不漲反跌，也有補漲行情可期。(編輯：邱致馨)
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