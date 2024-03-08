台積電熊本廠已在2月底開幕，日本政府也拍板補助7320億日圓興建熊本二廠，反觀美國建廠進度落後，亞利桑那州廠將從2024年遞延至2025年量產，知名半導體分析師陸行之今(8)日在臉書發文指出，台積電美國設廠碰到很多問題，恐怕連100億美元補助都拿不到。
美國去年通過價值530億美元的《晶片與科學法案》(Chips and Science Act)，用於晶片生產的製造補助，近期已陸續將補助款給BAE Systems、Microchip跟格羅方德，更通過快速支出法案包含一筆35億美元支出，用來投資英特爾生產軍用晶片，使英特爾成為美國本地主要國防供應商，反觀台積電仍未獲得補助。
陸行之在其臉書粉絲團專頁發文表示，他幾年前就建議台積電，應該以日本設先進製程廠取代美國設廠來分散地緣政治政治風險，當時他就預言，美國設廠會碰到很多問題，對股東也不利，就延遲、工會、影響獲利問題不說，現在看起來連100億美元補助都拿不到（之前市場預期150億美元）。
有網友在底下留言，「日本拉台灣與美國對幹，台灣下場？」陸行之則分析，美國好像也知道半導體製造搞不起來，所以默許日本接手台積電海外擴產，以美國政府的態度，如果不同意，台積電也不敢在日本大幅加碼。
台積電日、美建廠速度落差大，鏡週刊報導，一位台積電主管透露，日本政府補貼給得到位，可以完全彌補台灣和日本的成本差距，加上日本人可以承受台積電工作壓力，美國亞利桑那州廠就沒有這麼樂觀了，美國的同事受不了這樣的環境。
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