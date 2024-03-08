本周SCFI最新報價出爐，續跌93.38點至1885.74點，跌幅4.72%，寫下連4黑紀錄。不過投信大力送暖，連14天買超航海王，今（8）日持續敲進4566張長榮，僅次於聯電的8726張，以長榮今日均價推算，至少又砸8.28億元搶上船，且迄今累計已加碼近3.9萬張之多，成長榮挺進「2字頭」的最大助力。

SCFI（上海出口貨櫃運價指數）本周續跌，歐美4大遠洋主力航線全面回檔。歐洲線每TEU（20呎櫃）運價2134美元，周跌143美元、跌幅6.28%；地中海線每TEU為3138美元，周跌154美元、跌幅4.68%；美西每FEU（40呎櫃）4039美元，周跌223美元、跌幅5.23%；美東每FEU為5608美元，周跌139美元、跌幅2.42%。

然而，近來紅海危機持續升溫，葉門叛軍胡塞組織6日轟炸1艘行經亞丁灣的商船，釀成3死4傷慘劇，為2023年11月攻擊紅海船隻以來，首見人員傷亡，也讓運價漲勢醞釀再起。

投信看好長榮表現，連續14日買超長榮，今日持續加碼4566張，迄今累計高達3.9萬張，外資昨（7）日也終止連4賣，買超4789張，推升長榮今日股價收179.5元，續創波段新高。

無獨有偶，被喻為「最懂海的男人」台驊董事長顏益財昨日再度表態，指出以船舶自有率與節能減碳等2大優勢評估，國內貨櫃3雄中，長榮仍是投資首選。而台驊目前持有長榮約1950張，平均價格148.75元，帳上獲利超過5600萬元。

展望航運股後市，顏益財認為，去年紅海危機爆發，對歐洲線影響甚鉅，船商對營收、獲利反應會落在2月間，由於美國線長約將在5/1生效，研判3月底、4月初將是運價的重要轉折點，如果市場回溫，則再觀察巴拿馬運河的情況。

繼先前摩根大通（小摩）給予長榮225元目標價後，大型金控投顧也首度給出「買進」評等，目標價上看200元。

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