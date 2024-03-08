遊戲股王鈊象去年獲利創新高，出色表現吸引買盤進駐，昨（7）日終場以1,005元晉身千金股行列，不少人趁機獲利了結；長期持有鈊象的財經部落客切老表示，若有人問他是否要賣時，其實很希望對方賣掉，因為這代表對鈊象沒信心，那不如「好好享受你的已實現獲利吧！」；就他自己而言，在鈊象沒有停止成長前，他不會賣出股票。
鈊象不僅去年獲利創歷史新高，達64.25億元，每股稅後盈餘45.61元，董事會也決議，將發放10元股票股利和35元現金股利，等於1股配1股，對長期持有的投資人而言，報酬率相當可觀；鈊象的股利政策也在PTT上引起網友討論，不少人表示，「史前巨象果然又買一送一」、「一次配一張，要再上演填息大行情了」、「錯過這支真的超級無敵後悔」。
展望鈊象股價，切老分析，投資人對千金股期待很高，賦予很多想像，希望它再次攻堅、業績更好，同時，也有很多信心不購的投資人擔心它可能撐不住，認為落袋為安是最保險的做法，這使一檔股票一但破千後就會進入震盪階段，再跌破的機率很大；而該公司股價後續發展還是要回歸基本面，讓時間化解這些疑問；他預期，心理錨定仍會影響後續股價的變化，會讓鈊象在千元上下繼續震盪，直到投資人確定公司的成長依然優於預期。
不過，切老話鋒一轉，他表示，實際上，鈊象成為千金股沒有多大的意義，只是人們在「心理錨定效應」下想像出的關卡；2021年鈊象就已達到995元接近1000元的價位；更在2022年除權後股價達500時就達成千元價值的實質意義；如今站上千元，真正代表的是長線投資人獲得超過2000元的價值（含息），因此不要被心理定錨給迷惑了。
有人問他該不該賣出，切老回應，他很希望對方可以賣出，因為這意味問的人對這家企業並沒有信心也了解不夠深，賣掉感覺會舒服點；切老說，「越多沒信心的投資人賣出我的股票，我會越開心，因為我知道一支股票有越多堅定的投資人持有，讓沒耐心與沒信心的投資人離開，對這家公司的長期股東最有利！」
最後，他也重申，鈊象是繼精華光學與保瑞後，第三檔抱到千金的股票， 他繼續參與這家公司的成長故事，繼續吃下它所有的漲幅與跌幅，他會跟以前持有精華光學和保瑞一樣，在公司沒有停止成長前，不會賣出股票；「若你問我，為了你好，也為了我好，我一定會鼓勵你就賣出了，好好享受你的已實現獲利吧！」
※免責聲明：本文獲得「切老滾雪球」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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