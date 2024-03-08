【時報記者王逸芯台北報導】亞洲規模最大的物聯網產業展會「2024智慧城市展」將於3月19日至22日展開，電信三雄積極參展，中華電(2412)將以「數位領航永續成長」為主軸，於「2024智慧城市展」台北與高雄展區展示超過20項產品與服務的創新成果；台灣大(3045)呼應今年展會「數位與綠色雙軸轉型」主題，展出四大領域應用；遠傳(4904)則以「遠傳大人物、實戰數位力 驅動永續未來」為主題，於台北、高雄同步展出27項創新科技應用。
中華電本次將以「數位領航永續成長」為主軸，於「2024智慧城市展」台北與高雄展區展示超過20項產品與服務的創新成果。主展區內設有13項展品，涵蓋從智慧交通、智慧文化、智慧醫療， 到智慧製造與海外輸出等領域的創新成果與領域，並於「2050淨零城市展」發表中華電ESG成果與技術。同時，中華電也將參與交通部願景館展區與AI專區，展現中華電在智慧城市發展的廣度與深度，以及在人工智慧時代的未來願景。此外，中華電將於3月21日至3月23日參加「2024智慧城市展」高雄展區的盛會，展內共設5項重點展品， 並提供獨家新科技體驗活動。
台灣大呼應今年展會「數位與綠色雙軸轉型」主題，以「從行動到移動打開智慧生活新動能」為核心，將於「2024智慧城市展」台北展區，展出「智慧交通」、「車聯網新世代」、「智慧家庭」及「5G智慧古蹟」四大領域應用，運用電信賦能，加速企業和家庭用戶轉型升級，用科技打造永續智慧城市。另外，有鑑於台灣電動車快速成長，然而充電樁增加速度比不上電動車增長的速度，台灣大響應EV100全球交通載具電動化倡議，從行動通訊服務跨足共享移動市場，運用大數據分析，推出業界唯一結合電信科技的充電營運服務MyCharge，協助電動車主或企業進行場站場勘、規畫、建置、營運，提供一站式量身設計的充電站營運方案，並於本次智慧城市展首度展出。
遠傳電本次將以「遠傳大人物、實戰數位力 驅動永續未來」為主題，於台北、高雄同步展出27項創新科技應用，包含微電網、能源與碳排管理、智慧充電服務、交通號誌不斷電系統等已落地的永續淨零韌性智慧城市應用，以及5G遠距診療、病歷上雲、智慧大樓、多雲整合、IT數位治理、大數據與生成式AI等數位轉型解決方案，攜手城市、企業加速邁向智慧永續未來。遠傳實踐數位轉型有成，對內積極以數位科技落實低碳營運，預計在2048年達到淨零排放，對外亦積極推動數位淨零雙軸轉型，以「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心技術，發展能源、交通、醫療、建築等多元領域綠色資通訊解決方案，並與國際大廠結盟率先掌握各項新興科技，透過自身的實戰數位力，協助城市、企業快速接軌ESG、AI等趨勢，在全球的淨零賽局中創新致勝，相關經驗並能進一步輸出國際，讓台灣科技實力能為全球淨零永續帶來貢獻。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：