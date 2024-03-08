【時報記者王逸芯台北報導】亞洲規模最大的物聯網產業展會「2024智慧城市展」將於3月19日至22日展開，電信三雄積極參展，中華電(2412)將以「數位領航永續成長」為主軸，於「2024智慧城市展」台北與高雄展區展示超過20項產品與服務的創新成果；台灣大(3045)呼應今年展會「數位與綠色雙軸轉型」主題，展出四大領域應用；遠傳(4904)則以「遠傳大人物、實戰數位力 驅動永續未來」為主題，於台北、高雄同步展出27項創新科技應用。

中華電本次將以「數位領航永續成長」為主軸，於「2024智慧城市展」台北與高雄展區展示超過20項產品與服務的創新成果。主展區內設有13項展品，涵蓋從智慧交通、智慧文化、智慧醫療， 到智慧製造與海外輸出等領域的創新成果與領域，並於「2050淨零城市展」發表中華電ESG成果與技術。同時，中華電也將參與交通部願景館展區與AI專區，展現中華電在智慧城市發展的廣度與深度，以及在人工智慧時代的未來願景。此外，中華電將於3月21日至3月23日參加「2024智慧城市展」高雄展區的盛會，展內共設5項重點展品， 並提供獨家新科技體驗活動。

台灣大呼應今年展會「數位與綠色雙軸轉型」主題，以「從行動到移動打開智慧生活新動能」為核心，將於「2024智慧城市展」台北展區，展出「智慧交通」、「車聯網新世代」、「智慧家庭」及「5G智慧古蹟」四大領域應用，運用電信賦能，加速企業和家庭用戶轉型升級，用科技打造永續智慧城市。另外，有鑑於台灣電動車快速成長，然而充電樁增加速度比不上電動車增長的速度，台灣大響應EV100全球交通載具電動化倡議，從行動通訊服務跨足共享移動市場，運用大數據分析，推出業界唯一結合電信科技的充電營運服務MyCharge，協助電動車主或企業進行場站場勘、規畫、建置、營運，提供一站式量身設計的充電站營運方案，並於本次智慧城市展首度展出。

遠傳電本次將以「遠傳大人物、實戰數位力 驅動永續未來」為主題，於台北、高雄同步展出27項創新科技應用，包含微電網、能源與碳排管理、智慧充電服務、交通號誌不斷電系統等已落地的永續淨零韌性智慧城市應用，以及5G遠距診療、病歷上雲、智慧大樓、多雲整合、IT數位治理、大數據與生成式AI等數位轉型解決方案，攜手城市、企業加速邁向智慧永續未來。遠傳實踐數位轉型有成，對內積極以數位科技落實低碳營運，預計在2048年達到淨零排放，對外亦積極推動數位淨零雙軸轉型，以「遠傳大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)核心技術，發展能源、交通、醫療、建築等多元領域綠色資通訊解決方案，並與國際大廠結盟率先掌握各項新興科技，透過自身的實戰數位力，協助城市、企業快速接軌ESG、AI等趨勢，在全球的淨零賽局中創新致勝，相關經驗並能進一步輸出國際，讓台灣科技實力能為全球淨零永續帶來貢獻。