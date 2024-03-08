【時報記者葉時安台北報導】艾笛森(3591)周五召開法說會，由副總暨發言人許正典主持，公司去年第四季每股盈餘0.04元，去年度每股盈餘升至0.35元，公司擬配息0.5元。艾笛森持續深耕照明及車用模組成品應用市場，與終端消費者更緊密連結並朝向LED EMS廠邁進。艾笛森預估，車用今年可望逐季穩定成長，看好大陸電動車滲透率大幅提升，公司今年度整體出貨量可望成長兩成，今年目標營收、毛利率持續成長，法人預估，艾笛森第一季營收可望優於去年第四季，年度高峰並非落在第二季第三季，可望逐季成長。
艾笛森去年第四季營業收入淨額5.31億元，季減0.1%；營業毛利1.34億元，季增1.6%，毛利率25.3%，季增0.5個百分點；營業淨利0.12億元，季增49%，營益率2.3%，季增0.7個百分點；業外有外幣兌換損失衝擊；稅後淨利0.04億元，季減71.4%，淨利率0.8%，季減2個百分點；本期淨利歸屬於母公司業主獲利0.06億元，單季每股盈餘0.04元。
艾笛森去年第四季合併產品營收組合，LED元件占比降至18%、光傳輸元件占6%、LED模組占62%、LED成品升至15%。其中LED模組產品營收組合，照明模組占54%、車用模組占46%。今年第一季車用、照明模組可望持續走揚。
艾笛森去年度營業收入淨額19.91億元，年增8.1%；營業毛利5.11億元，年增10.5%，毛利率25.7%，年增0.6個百分點；疫後參展等費用以及留才庫存股轉讓；業外亦有外幣兌換衝擊；營業淨利0.47億元，年增9.7%，營益率持平至2.4%；稅後淨利0.44億元，年增31.5%，淨利率2.2%，年增0.4個百分點；本期淨利歸屬於母公司業主獲利0.47億元，年度每股盈餘0.35元。
艾笛森董事會決議股利分派，112年度每股盈餘分配之現金股利0.1元、資本公積發放之現金0.4元，共配息0.5元。公司將於5月30日召開股東會，預估八月初發放現金股利。
艾笛森今年2月營收1.65億元，年增17.05%、月減17.82%；前2月營收3.67億元，年增25.01%。
展望今年狀況，集團發展主軸持續著重成品上，艾笛森營收組合多樣化，持續深耕照明及車用模組成品應用市場，與終端消費者更緊密連結並朝向LED EMS廠邁進。許副總說明，近期全球大力推展綠能節能、ESG，陸續推動照明相關案子成長。
艾笛森車用照明去年下半年已量能穩定，今年若無特殊黑天鵝變數，車用今年可望逐季穩定成長。產品毛利率上，目前車用模組毛利率約10%、照明毛利率3成，預估今年隨著車用產品稼動率提升，毛利率可望逐季成長，今年度車用毛利率預估在15-20%區間。艾笛森台灣主要銷售北美，陸廠瞄準當地市場，看好大陸電動車滲透率大幅提升。
艾笛森今年整體出貨量可望成長兩成，今年目標營收、毛利率持續成長，營收持續擴充，毛利率持續改善，並對獲利更有所提升；費用方面，目前規模不會大幅增加，反而會持續撙節開支。
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