【時報-台北電】臺企銀(2834)公告自結合併盈餘。113年2月份合併稅前淨利10.28億元，合併稅後淨利8.09億元。

累計1至2月合併稅前淨利24.19億元，累計1至2月合併每股稅前盈餘0.29元。累計1至2月合併稅後淨利19.56億元，累計1至2月合併每股稅後盈餘0.24元。合併每股淨值14.87元。（編輯：沈培華）

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