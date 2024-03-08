春天已經到來，命理專欄「十二生肖運勢」分享，生肖屬牛、龍、羊和狗的人在今年春天的事業運旺盛，其中屬牛人有貴人支持，能順利解決工作挑戰，賺取額外收入；屬羊人則能大顯身手，經手的每個項目都效率極高，還有機會結識各個行業的領袖人物。

▎生肖牛

屬牛人在春天的事業運旺盛，主要收入能保持穩定，且呈現持續增長的趨勢，有機會讓積蓄翻倍；在偏財方面，因為有貴人的支持和幫助，能夠順利解決工作上的挑戰，輕鬆賺取額外的收入。

▎生肖龍

屬龍人在春天會變得積極，在事業上展現出色的智慧與創造力，並獲得相應的豐厚回報，財運自然而然會跟著旺起來，因此不應該浪費時間在羨慕他人，而應該將精力投入到個人成長與發展中，只要努力工作，接下來一整年都能財富充裕。

▎生肖羊

屬羊人在春天的運勢極佳，是在事業上大顯身手的好時機，能夠展現出高度的熱情，以一絲不苟的態度和勤奮敬業的精神對待工作，接觸的項目往往能進展順利、效率極高；此外，還有機會結識來自各個行業的領袖人物，對事業發展有極大幫助。

▎生肖狗

屬狗人在春天事業運大紅大紫，在貴人的支持與庇護下，可以避免小人干擾，在職場中大放異彩，展現出卓越的能力和持久的耐力，尤其是從事銷售領域的屬狗人，有機會實現業績突破，獲取豐碩的成果。

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