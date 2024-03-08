【時報記者葉時安台北報導】記憶體模組大廠威剛(3260)周五通過2023年財報，不僅全年「三率三升」，平均毛利率達16.8%，創下歷史新高，營業利益17.75億元，年躍增1.5倍，歸屬母公司淨利14.09億元，年增7成，每股稅後盈餘為5.21元。同時，去年第四季歸屬母公司淨利達7.04億元，每股稅後淨利2.41元，登上近10個季度以來高點。展望今年，2024年業績和毛利率雙箭頭大幅成長，2024年本業獲利將有機會再創佳績。

看好記憶體景氣可望全年向上，威剛董事長陳立白預期，在精準的庫存管理與出貨策略下，公司上半年業績與毛利率仍將逐步升溫，下半年高毛利率產品線包括電動三輪車、工控與電競XPG產品出貨將穩健推升，2024年本業獲利將有機會再創佳績。

解析記憶體景氣走勢，公司看好DRAM今年價格漲勢可望後來居上。受到上游原廠產能大幅調配至AI應用的HBM與先進製程難度更高影響之下，預期上游原廠的DRAM產出將相當受限，伴隨市場需求穩步回升，下半年的DRAM供給將轉趨吃緊。另一方面，也預期NAND Flash上游原廠仍將有效控制產出，即便第二季開始逐步恢復減產的產能，也會相對節制，應不致輕易破壞目前NAND Flash續漲的多頭走勢。

受惠DRAM與NAND Flash價格雙漲與公司備有低價庫存效益，威剛去年第四季合併營收季增28.12%為110.23億元；單季毛利率上升至19.74%，創下歷史單季第三高；營業利益達10.75億元，季增1倍；稅後淨利7.28億元，季增逾7成，年增255.56%；歸屬母公司業主淨利為7.04億元，季增近70%，年增2.9倍，以加權平均股數2.93億股計算，每股稅後淨利為2.41元，創下10個季度新高。

威剛2023年全年合併營收達336.85億元，毛利率16.8%，年升逾4個百分點；營業利益為17.75億元，年增1.5倍，營業利益率5.27%，年增逾3個百分點；稅後淨利14.94億元，稅後淨利率4.44%；歸屬母公司淨利14.09億元，年增69.89%，每股稅後淨利升至5.21元。