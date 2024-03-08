【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國眾議院下周將就一項法案進行表決，該法案將給予字節跳動六個月時間，要求從抖音(TikTok)撤資，否則將面臨美國禁令。在稍早的周四，國會一個委員會一致性通過了該法案。
美國國會的能源和商務委員會出現50比0的壓倒性投票結果，代表了打擊抖音的聲音。抖音在美國擁有1.7億名用戶，自從美國前總統川普於2020年試圖禁止該短視頻App以來，一直未獲成功。
在過去一年裡，由於抖音的大力游說之下，禁止的努力陷入停滯。
眾議院多數黨領袖斯卡利斯(Steve Scalise)表示，議員將於下周就「X」法案進行投票，將「迫使抖音斷絕與中國共產黨的關係」。
抖音則一再否認，它過去沒有，也不會與中國政府分享美國用戶數據。公司也辯稱，該法案屬於禁令，尚不清楚中國是否會批准任何的出售，或是公司是否會在六個月後分拆。
抖音在委員會投票後表示，這項法案預設一個結果，即在美國全面封殺抖音。美國政府正在試圖剝奪1.7億名美國人的憲法自由言論權，這將損害數以百萬計的企業，使藝術家失去聽眾，並破壞全國無數創作者的生計。
在委員會投票前，議員們聽取了一份閉門機密簡報，內容涉及到抖音的中國所有權相關的國安疑慮。
民主黨領袖、眾議員帕隆(Frank Pallone)在周四表示，他希望該法案「將迫使抖音撤資，美國人能夠繼續使用抖音平台和其它類似平台，而不必擔心它們有運營和控制的風險。
共和黨眾議員加拉格爾(Mike Gallagher)說，如果能夠分拆，抖音就可以繼續存在。他並敦促字節跳動能支持出售抖音。這可以視為是在切除腫瘤的手術，透過此過程來拯救患者。
在消息傳出抖音可能被禁止之後，抖音用戶紛紛打電話到國會山莊，要求議員們不要支持該提案。
該法案將給予字節跳動165天時間，來分拆抖音；如果沒有達成，蘋果和谷歌的應用商店將不能合法提供抖音App，也不能為該App提供網路託管服務。
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