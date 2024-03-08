【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界(5347)公布2024年2月自結合併營收30.83億元，較1月29.28億元成長5.31％、較去年同期24.84億元成長達24.14％，改寫同期次高。累計前2月合併營收60.12億元，較去年同期56.86億元成長5.72％，亦創同期次高。

世界先進總經理尉濟時先前法說時表示，隨著年初步入傳統淡季，預期供應鏈將持續庫存調整，並維持審慎保守下單態度。在假設新台幣平均匯率30.9元下，預期首季晶圓出貨量將季減6～8％，平均售價（ASP）約略持平，毛利率降至21～23％間。

尉濟時指出，由於車用、工業用仍在庫存調整，目前訂單能見度僅約2～3個月。預估首季稼動率將季減低個位數，降至約50％。不過，經與客戶協商，首季將額外認列約占營收5～6％的長約（LTA）收入，加計此因素後，整體營收估季減個位數百分比。

世界先進預期營收將於首季落底，目標自第二季起逐季成長，今年營收預估成長7～9％。去年資本支出約76億元、年減達61％，低於前次預期的90億元，今年資本支出估約38億元、年減近50％，其中6成用於晶圓五廠第四季月產能增至1.5萬片的相關設備。

不過，多家外資認為，世界先進去年第四季本業獲利遠低於市場預期，今年首季營運展望續疲，加上市場競爭加劇對售價及毛利產生不利影響，認為今年展望黯淡，多給予「賣出」或「遜於大盤」評等，目標價區間自55～81元調降至48～79元。

世界先進2023年合併營收382.72億元、年減25.96％，稅後淨利73.7億元、年減達51.77％，每股盈餘（EPS）4.5元，均創歷史第三高。董事會決議配息4.5元，持平新高水準，盈餘配發率達100％，創近6年高。公司將於6月14日召開股東常會，全面改選董事。