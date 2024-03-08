公費流感疫苗3月5日起全民開打，引發搶打潮，從先前一天接種1000多劑，增至一天5000多劑。根據疾管署試算，全民開打3天以來，已打掉1.6萬劑，預估再過8個工作天，就可能全數用罄。目前流感疫情正處於高原期，疾管署提醒民眾把握時間，儘速接種。

根據疾管署疫情監測資料，2月27日～3月4日間，國內新增34例流感併發重症個案，其中8例A型H1N1、24例A型H3N2、1例A型未分型、1例B型，年齡介於10多歲至90歲。重症個案中，共11例死亡，其中2例A型H1N1、7例A型H3N2、2例B型，介於30多歲至80多歲。

去年10月1日起至今年3月4日間，國內共累計586例流感併發重症個案，以65歲以上長者為多，占5成9。其中，99人死亡。值得關注的是，重症個案、死亡個案均有8成以上未接種流感疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，3月5日全民開打流感疫苗以來，每日平均接種5465劑疫苗，相較5日以前每日的1000多劑，已提升了不少。以此推估，國內再過8個工作天，流感疫苗就會用罄，提醒民眾儘速前往接種。

目前流感、新冠疫情都仍處於高原期。在新冠疫苗方面，9月26日XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠XBB疫苗者均占9成7，上周更首度出現幼兒及學齡前兒童新冠死亡病例，分別為新冠併發腦炎及肺炎。

羅一鈞提醒民眾，過去曾感染過新冠、曾接種原始株或雙價疫苗者，在此波疫情已不具免疫效力，年滿6個月以上之兒童、青少年及成人均建議再接種新冠XBB疫苗提升保護力。目前新冠XBB疫苗迄今已累計接種197.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計173.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計24.5萬人次。

目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約416.1萬劑、Novavax XBB疫苗約16.8萬劑，兩種廠牌均安全且能有效對抗目前主流變異株，疾管署呼表示，如為12歲以上者，可選擇一種廠牌接種，而6個月以上至11歲兒童依核准適應症，可接種莫德納XBB疫苗接種。