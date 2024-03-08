公費流感疫苗3月5日起全民開打，引發搶打潮，從先前一天接種1000多劑，增至一天5000多劑。根據疾管署試算，全民開打3天以來，已打掉1.6萬劑，預估再過8個工作天，就可能全數用罄。目前流感疫情正處於高原期，疾管署提醒民眾把握時間，儘速接種。
根據疾管署疫情監測資料，2月27日～3月4日間，國內新增34例流感併發重症個案，其中8例A型H1N1、24例A型H3N2、1例A型未分型、1例B型，年齡介於10多歲至90歲。重症個案中，共11例死亡，其中2例A型H1N1、7例A型H3N2、2例B型，介於30多歲至80多歲。
去年10月1日起至今年3月4日間，國內共累計586例流感併發重症個案，以65歲以上長者為多，占5成9。其中，99人死亡。值得關注的是，重症個案、死亡個案均有8成以上未接種流感疫苗。
疾管署副署長羅一鈞表示，3月5日全民開打流感疫苗以來，每日平均接種5465劑疫苗，相較5日以前每日的1000多劑，已提升了不少。以此推估，國內再過8個工作天，流感疫苗就會用罄，提醒民眾儘速前往接種。
目前流感、新冠疫情都仍處於高原期。在新冠疫苗方面，9月26日XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中，未曾接種新冠XBB疫苗者均占9成7，上周更首度出現幼兒及學齡前兒童新冠死亡病例，分別為新冠併發腦炎及肺炎。
羅一鈞提醒民眾，過去曾感染過新冠、曾接種原始株或雙價疫苗者，在此波疫情已不具免疫效力，年滿6個月以上之兒童、青少年及成人均建議再接種新冠XBB疫苗提升保護力。目前新冠XBB疫苗迄今已累計接種197.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計173.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計24.5萬人次。
目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約416.1萬劑、Novavax XBB疫苗約16.8萬劑，兩種廠牌均安全且能有效對抗目前主流變異株，疾管署呼表示，如為12歲以上者，可選擇一種廠牌接種，而6個月以上至11歲兒童依核准適應症，可接種莫德納XBB疫苗接種。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：