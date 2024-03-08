勞動部公布勞退分紅，勞工上網一查驚喜「好大一包」，有退休長者透露，自己退休時帳戶裡有200萬，多放了5年什麼事也沒做，竟然又多出了6、70萬。專家表示，近幾年有越來越多人時間到也不請領勞退，主要原因就是收益分紅，如果不是急需用錢，放在那裡讓它自己長大，理財效果比定存還好。

根據規定，勞退新制只要滿60歲就可以請領，不論是否在職都可以，值得留意的是，提繳滿15年者可以選擇一次領或月領；未滿15年只能選擇一次領。

不過近幾年越來越多人選擇延後請領勞退金。勞保局每年固定會針對年滿65歲、停止提撥退休金1年以上，但還未請領者主動發函提醒請領，不過近年來發現，越來越多人不急著領。

勞保局統計，2021年主動通知請領的共有4萬多件，2022年到5萬件，2023年更增加至6.2萬件，每年幾乎呈現1萬多件的增長。

專家推估背後原因，有些人不急著用錢，勞動金年化報酬率高，放在帳戶裡有政府操盤，是很穩當的投資，所以除非急著用錢，不然放在那裏每年等著3月收益分配進帳，很不錯；也有些人根本不知道自己可以領了，直到被通知才知道。

就長期投資績效來看，過去十年勞動基金近10年平均收益率為5.2%，而去年新制勞退基金收益率更高達12.6%。

去年有60幾歲的長輩透露，他2018年退休時帳戶裡有勞退金200萬，過去4年間什麼也沒做，光靠政府操盤績效報酬率就達21%、多賺了40萬。依照去年新制勞退基金收益率12.6%估算，等於去年1整年又多了30萬，帳戶裡面的錢也長大到270萬。

專家建議，若是自己不擅投資理財，或是不想多用腦筋的懶人投資，放在自己的勞退帳戶中，繼續累積財富，也是個不錯的退休理財方式。