台股今日(03/08)集中市場收漲91.80點，報19785.32點，漲幅0.47%，成交量5713.57億元。台積電上漲3.16%，收784.00元；聯發科上漲0.00%，收1230.00元、鴻海收跌2.33%。人氣成交量最大前十檔分別為：聯電、群創、長榮航、台積電、燿華、開發金、日月光投控、長榮、京元電子、緯創。

在上市類股中，以半導體業族群、紡織纖維族群表現最為亮眼，漲幅分別為2.08%、1.24%；電機機械族群走勢則較為疲軟，下跌3.64%。

上市股中有6檔漲幅9%以上。收盤漲幅前十名分別為：茂矽(9.97%)、嘉晶(9.96%)、傳奇(9.93%)、台火(9.86%)、康控-KY(9.81%)、同泰(9.66%)、漢唐(8.65%)、東華(6.35%)、東訊(6.19%)、澤米(6.06%)。

上市股中有16檔跌幅9%以上，其中4檔一度重挫觸及跌停。跌幅最重前十名分別為：新日興(-10.00%)、昆盈(-9.98%)、弘憶股(-9.97%)、上曜(-9.96%)、達邁(-9.94%)、光聖(-9.90%)、怡華(-9.88%)、元禎(-9.88%)、達興材料(-9.85%)、麗臺(-9.80%)。

在上櫃類股中，以文化創意族群表現最為亮眼，漲幅分別為5.27%；光電業族群走勢則較為疲軟，下跌5.80%。

成交量前十名人氣指標為：富喬、凱崴、廣運、波若威、台燿、兆利、中美晶、頎邦、康和證、世界。

上櫃9%以上漲幅共有10檔。收盤上漲前十名上櫃股分別為：欣大健康(10.00%)、鉅陞(9.98%)、華義(9.96%)、太普高(9.96%)、永彰(9.96%)、新洲(9.91%)、漢磊(9.91%)、青雲(9.91%)、九暘(9.90%)、特昇-KY(9.69%)。

跌幅在9%以上個股則有35檔，其中6檔曾經一度重挫跌停。跌幅最重前十名分別為：信立(-10.00%)、振曜(-10.00%)、正基(-10.00%)、康全電訊(-10.00%)、廣閎科(-9.99%)、均豪(-9.98%)、旭軟(-9.97%)、旺矽(-9.97%)、浩泰(-9.95%)、中裕(-9.95%)。

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