【時報記者王逸芯台北報導】全台掀起一波「蘇丹紅」食安風暴，針對有報導指出，「台塑餐飲美食調理公司」(簡稱台塑餐飲)購入滲有蘇丹紅的辣椒粉，製作「台塑麻辣鍋底」等10種醬料、鍋底料及調理包，對此台塑(1301)集團旗下台朔環保科技嚴正澄清表示，「台塑餐飲」非屬台塑企業相關子公司，且雙方無任何有代工、包裝等業務合作來往。

近期國內進口辣椒粉滲有蘇丹紅事件延燒，昨(7)日有媒體報導「台塑餐飲美食調理公司」(簡稱台塑餐飲)購入滲有蘇丹紅的辣椒粉，製作「台塑麻辣鍋底」等10種醬料、鍋底料及調理包。市場臆度台塑集團是否也捲入風暴，集團旗下台朔環保科技今日大動作聲明，「台塑餐飲」非屬台塑企業相關子公司，公司出品所有產品與「台塑餐飲」無任何有代工、包裝等業務合作來往。

台朔環保科技強調，公司一向秉持食品安全謹慎的理念，對每一項產品做完整的檢驗及把關，提供消費者最優良、安全的食品。