【時報記者王逸芯台北報導】迎接38婦女節，各大平台搶攻女性商機，現代女性消費力強大，買房也不輸男性！台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，全台20歲以上女性購屋比例逐年提高，2023年達48.2%，比十年前女性購屋佔比增加約0.4個百分點，創下近十年來新高，顯示女性購屋力與日俱增，經濟實力不容小覷。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，根據勞動部統計，2023年女性每人每月總薪資約5.2萬元，比起十年前的4.2萬元，薪資成長逾2成，增加幅度甚至還超越男性，高出約1個百分點，女性的經濟條件越來越好，有能力置產的女性跟著增加，加上現今新世代女力不婚不生比例高，女性有偶率已不到5成，少了家庭與育兒負擔，女性也更有能力為自己買房添資產，而這樣的現象，在都會城市也會比偏鄉來的更明顯。
觀察六都2023年女性購屋佔比，其中，台北的天龍女購屋力為六都最高，女性購屋佔比超過半數約50.8%，同時也是六都中唯一女性超越男性的城市，已連續2年女性購屋族比男性還多，女性購屋力有越來越強勢的現象。然而，台北市女性購屋族，也是六都中房貸壓力最大、購屋面積卻最小的城市，平均房貸達1,651萬元，是台南女性房貸752萬元的兩倍，但平均購屋面積最小，僅有36坪，而台南市，雖然負擔最輕鬆、購屋面積也最大達45坪，不過女性購屋佔比為六都最少，僅約46.8%。
張旭嵐指出，台北市就業機會豐沛，薪資條件普遍較其他城市優渥，許多新時代女性薪水不輸男性，也有購屋實力，且不少新婚夫妻為了讓太太有保障，也常見夫妻合購，但登記在太太名下繳房貸，因此女性購屋和申貸比例也逐年增加。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，南部雖然房價較親民好入手，不過多數留鄉工作的在地女性，仍會選擇與原生家庭同住，即使已婚，家庭購屋仍以男性為主力或與男方家庭同住為多，因此女性購屋需求相對較低。即便如此，六都購屋族女性佔比均有超過4成以上，李家妮認為，女性在投資理財觀念相較男性來的謹慎保守，多數女性偏好選擇風險性較低的理財方式，因此除了自住需求，以買房置產、購屋收租，也成為現代女力累積財富的方式之一。
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