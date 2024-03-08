【時報-台北電】台灣五十指數今日收盤為15572.16點，上漲254.77點，漲幅1.66％

《台北股市》台灣五十指數18223.89點，漲125.71點，漲幅0.69％
《CRB》09/20TRJ-CRB上漲0.20，為282.39
《櫃買市場》櫃買市場09:00，指數267.04點，成交值5.42億元
《集中市場》集中市場09:00，指數22170.94點，成交值25.06億元
#指數 #漲幅 #台北 #五十 #日收盤
透過Google新聞追蹤旺得富