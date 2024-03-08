適逢三八婦女節，勞動部8日公布最新調查指出，3.7％女性最近1年在工作場所曾遭受性騷擾；另事業單位同意員工申請母性保護相關假別比率多達9成。
勞動部指出，為了解《性別平等工作法》實施情形及受僱者在職場就業平等實況，於112年8至9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，其中事業單位回收有效樣本為3,031份、受僱者為6,013份（女性4,804份及男性1,209份）。
調查統計結果摘述如下：
一、性騷擾防治情形
（一）112年員工規模30人以上事業單位已訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」占8成9
《性別平等工作法》實施以來，該訂定比率由91年的35.5％增至112年的88.6％，20多年來已提高53.1個百分點。
（二）女、男性受僱者最近一年在工作場所未遭受性騷擾各占9成6、9成9
勞動部說，女、男性受僱者最近一年（111年9月至112年8月，以下皆同）在工作場所未遭受性騷擾各占96.3％、99.5％，曾遭受性騷擾則分占3.7％及0.5％。就女性受僱者觀察，其遭受性騷擾且加害者為「客戶」及「同事」者較多，各占2％及1.5％；有提出性騷擾申訴占1.8％，申訴後大部分認為有改善；女性未提出申訴原因占比最高者為「當開玩笑，不予理會」。
女性受僱者遭受性騷擾主要樣態以非肢體接觸（含言語、偷窺、偷拍、跟蹤、傳訊、暴露等）占1.8％較多，性別歧視言行亦占0.6％，有肢體接觸部分，非敏感部位占0.8％，敏感部位占0.4％，性要求（含性侵害）占0.1％。
二、促進工作平等措施
（一）事業單位同意員工申請母性保護相關假別之比率多達9成
勞動部說，112年事業單位會同意員工申請《性別平等工作法》各項假別之比率，除「家庭照顧假」79.7％外，其餘均逾8成3。會同意員工申請母性保護相關假別之比率以「產假」之95.1％最高，另「安胎休養」與「流產假」分別為92.8％及92.7％，「陪產檢及陪產假」、「生理假」與「產檢假」則各為88.2％、87.6％及85.4％。
（二）員工規模100人以上之事業單位有設立「托兒服務機構」或提供「托兒措施」占7成；有設置「哺（集）乳室」占8成1
勞動部說，《性別平等工作法》於91年1月規範僱用250人以上事業單位須提供「托兒設施或措施」及設置「哺（集）乳室」，105年5月修正擴大適用至僱用100人以上事業單位。112年員工規模100人以上之事業單位有設立「托兒服務機構」或提供「托兒措施」者占70.5％，有設置「哺（集）乳室」者占80.7％，分別較105年上升18.9及2個百分點；250人以上事業單位之該2項比率則分別為85.4％及90.1％，各較91年提高49.1及70.5個百分點。
三、就業歧視情形
（一）事業單位辦理各項業務有性別及跨性別／性傾向考量續降
勞動部說，112年事業單位辦理各項業務多數無性別及跨性別／性傾向考量，部分有性別考量之比率以「工作分配」17.1％最高，「薪資給付標準」、「育嬰留職停薪」各4％次之，其他皆未及3％；有跨性別／性傾向考量者亦以「工作分配」7.3％最多，其他皆未及3％；各項比率皆較111年下降。
（二）受僱者在職場上遭受不平等待遇及就業歧視情形
1.女性受僱者因性別在職場遭受不平等待遇比率以「調薪幅度」之3.3％最高，男性則為「工作分配」之1.7％
勞動部說明，女性受僱者最近一年因性別在職場遭受不平等待遇比率，以「調薪幅度」之3.3％最高，其次為「薪資給付標準」及「工作分配」，各占2.8％。
男性受僱者最近一年因性別在職場遭受不平等待遇比率，以「工作分配」之1.7％最高，其次為「考核（考績或獎金）」之1.4％，「調薪幅度」、「薪資給付標準」各為1.2％居第三。
2.兩性受僱者最近一年遭受性別以外之就業歧視因素均以「年齡」最多，女性占3.9％、男性占4.9％
勞動部發現，受僱者最近一年在職場上遭受性別以外之就業歧視因素，兩性均以「年齡」居多，女、男性分別占3.9％、4.9％，其他則女性「思想」、「階級（含職位區隔）」及「容貌（含五官、身高及體重）」，均占2％左右，男性「容貌（含五官、身高及體重）」、「階級（含職位區隔）」分占2.2％、2％。
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