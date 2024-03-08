【時報-台北電】盛餘(2029)公告董事會通過112年度合併財務報告。112年營業收入123.89億元，營業毛利13.58億元，營業利益7.48億元，稅前淨利7.9億元，淨利6.3億元，歸屬於母公司業主淨利6.27億元，基本每股盈餘1.95元。
董事會決議，112年年度盈餘分配之現金股利每股1.25元。
董事會決議，股東會召開日期為113年6月14日，股東會召開地點為高雄市小港區大業南路55號(淀鋼國際(股)公司辦公大樓三樓訓練教室)。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】盛餘(2029)公告董事會通過112年度合併財務報告。112年營業收入123.89億元，營業毛利13.58億元，營業利益7.48億元，稅前淨利7.9億元，淨利6.3億元，歸屬於母公司業主淨利6.27億元，基本每股盈餘1.95元。
董事會決議，112年年度盈餘分配之現金股利每股1.25元。
董事會決議，股東會召開日期為113年6月14日，股東會召開地點為高雄市小港區大業南路55號(淀鋼國際(股)公司辦公大樓三樓訓練教室)。（編輯：沈培華）
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