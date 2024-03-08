【時報-台北電】英業達(2356)將於113年3月15日下午2點，應邀參加中信證券論壇，地點：台北市南港區經貿二路188號14樓；3月19日上午10點應邀參加BofA 2024 APAC TMT Conference，地點：Grand Hyatt Taipei(台北市信義區松壽路2號)，屆時說明公司營運概況。(編輯：廖小蕎)

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