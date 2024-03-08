【時報-台北電】第一金(2892)公告113年2月份自結稅前盈餘26.46億元，稅後盈餘22.63億元，累計前2月稅前盈餘55.79億元，稅後盈餘46.72億元，EPS為0.34元。(編輯：龍彩霖)

《台北股市》台積電悶 台股高檔狹幅震盪
第4季漲率9成 好賺時機來了 法人細數台股3大利多 布局6208開發金元太等8檔
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