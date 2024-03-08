美國國會7日晚間迎來年度盛事，由總統拜登（Joe Biden）發表國情咨文演說，眾多國會議員、政府要角齊聚一堂，不過教育部長卡多納（Miguel Cardona）卻沒現身，因為他被選為今年的「指定倖存者」。
綜合外電報導，白宮指派的這個角色必須於拜登發表演說期間，在安全人員的護衛下前往華府以外一處秘密地點，用意在於一旦國會山莊遭到攻擊，導致政府內閣全數被殲滅時，隨時有人可以接掌總統的職權。
同時，負責護送「指定倖存者」的武官將帶上總統的核子足球（nuclear football），也就是裝有重要裝置「核按鈕」的手提箱。
這項傳統可以回溯到冷戰時期，為避免政府領導人遭全面攻擊而設立。被選上的內閣成員必須出生於美國，且經過事前訓練，但訓練內容不得而知。英國《獨立報》形容，這就好比查爾斯國王與威廉王子被要求不能搭乘同一架飛機。
根據1947年的「總統繼位法案」（Presidential Succession Act），美國總統繼位順序依序為：副總統、眾議院議長、參議院臨時議長、國務卿、財政部長、國防部長。教育部長排在第16順位。
現年48歲的卡多納，過去曾擔任康乃狄克州教育局長。2020年，拜登就任總統前提名他出任教育部長一職，並於隔年獲得參議院通過。
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