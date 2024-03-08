蘇丹紅風波再爆擴大！民進黨立委林淑芬在臉書爆料，包括津棧、加廣兩間公司外，另有至少9家業者公司地址、負責人相同，經記者實際到訪該地址，發現公司大門深鎖，不過從google map街景上可以看到曾有掛招牌，疑似為了避風頭將招牌拆掉。而鄰居及里長對於該公司一概表示不了解。

林淑芬在臉書上爆出有進口蘇丹紅的9間公司為相同地址，負責人也一樣，經記者實際走訪該地址，公司為兩間隔壁的透天厝，鐵門也相當新，應該是不久之前才重新安裝，不過在google map街景上可以看到曾有掛招牌，今日記者到場招牌疑似為了避風頭已經拆掉。

對於此公司的狀況里長、鄰居表示一概不知，表示很少看到有人出入，不過有人員進出時都是人一進門就將鐵門放下，很少與鄰居有互動，而里長也是閉口不談，僅草草說不了解帶過。