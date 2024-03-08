【時報記者任珮云台北報導】近期金融市場受全球經濟情勢影響，各國股匯市波動較大，華南銀行建議，將資產配置於定期存款係屬較穩健的方式，華南銀行辦理「澳幣優利定存限時專案」，提供低門檻、高利率的澳幣資金停泊方案並加碼優惠， 提高年利率至最高享3.3%。
華銀表示，只要是以新臺幣結購或自他行匯入之澳幣新資金，存滿澳幣1萬元以上，不論個人或企業戶(DBU及OBU)，即享3個月期年利3.15%或6個月期年利3.3%之優惠利率，華銀此次專案活動期間自即日起到113年5月31日止。
澳元本周走強，原因是美元有可能步入下行軌道。聯準會主席鮑威爾在美國國會作證的第二天重申聯準會立場。鮑威爾暗示可能在今年某個時候削減借貸成本。但聯準會主席鮑威爾強調，這種行動將取決於通膨是否符合聯準會2%的目標。
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