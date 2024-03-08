為協助失(待)業民眾提升職場競爭力，勞動力發展署桃竹苗分署委託轄區優質培訓單位辦理「委外失業者職前訓練計畫」，包含工業、美容造型、商業類、資訊及觀光餐旅等不同領域課程共150班，提供失(待)業民眾豐富的訓練課程選擇。
桃竹苗分署表示，112年開辦多元的職前訓練課程中，提供婦女新的就業及創業機會，開辦了觀光導覽及餐旅民宿實務、烘焙伴手禮暨輕食製作、流行快剪髮型實務、國貿報關人才培訓、職場會計進階、商業文書與數位排版設計、職場文書行政資料應用等課程，共計協助了985位女性找到工作成功進入職場。
48歲的周小姐，曾經從事產品陳列與展示工作，因為結婚生子無法兼顧工作及家庭而離職，想找時間較為彈性的工作，決定參加本分署委託健行科技大學舉辦的「使用者介面設計(UI/UX)人才培訓班」，學習自身有興趣的設計相關課程，其中學到的商業設計製作及設計提案能力，讓她訓後可自行創業接案，並依客戶想法，量身設計出符合客戶需求的提案，受到眾多公司青睞，客源也越來越穩定，她在工作中找到了滿滿的成就感外，也同時兼顧到家庭照顧需求。
桃竹苗分署長賴家仁表示，委外職前訓練計畫結合轄區內優質的辦訓單位，提供更多元的課程，讓失(待)業民眾能結合自身興趣學習技能，達到順利達成就業或轉職目標。本年度委外失業者訓練課程已陸續在「台灣就業通」網站公告，歡迎年滿15歲以上、有就業意願的失(待)業者報名參與，一般民眾只需負擔20%的訓練費用，而非自願離職者及特定對象則可免費參與。此外，符合特定條件者還可申請職業訓練生活津貼，以減輕參訓期間的生活負擔。詳細課程已陸續開放報名，歡迎透過台灣就業通網站 https://www.taiwanjobs.gov.tw 或桃竹苗分署官網 https://thmr.wda.gov.tw/ 查詢，或致電 (03) 4855368 轉分機 1360~1381 進行洽詢。
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