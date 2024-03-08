吉家網發布2023年房市成屋年報，六都漲幅年增率大幅衰減，2022年平均漲幅為12.26％，2023平均漲幅為5.04％，平均漲幅年增率全面衰減近六成，其中台中市平均漲幅由2022年的21.57％衰減至2023年的2.52％，因2022年漲幅較高，年增率衰減幅度高達-88.3％，為六都之最，六都漲幅年增率衰退依次分別為台中-88.3％，高雄-78.2％，台南-61.55，新北-60.6％，桃竹-37.1％，台北-36％。
吉家網董事長 李同榮分析房市多頭已近尾聲，市場正處多空拉鋸中，2024房市以盤代跌，平均漲跌幅度會縮小至3％以內。
李同榮指出，2023前三季六都房價平均漲幅只有0.56％，第四季因新青安貸款專案發酵，以及大量交屋潮拉高平均單價，致使房市在第四季拉尾盤價量俱揚，六都平均房價上漲4.42％，全年平均漲幅5.04％，但比較2022全年平均漲幅12.26％，年增率縮減幅度高達-59％，若扣除大量較高單價的交屋潮，房價漲幅已微乎其微，顯然多頭走勢已接近盡頭，惟今年上半年因景氣略為回升，股市表現優於預期，房市雖供給量增，需求量也相對增強，預期巿場交易量溫，房價雖上漲乏力，但欲跌也難，呈多空拉鋸，多方小勝。
李同榮進一步指出，2024房市下半年因加重囤房稅2.0上路，且因前年經濟成長率基期較高，經濟增長力道將減弱，加上賴政府上任後，中共可能掀起經貿大戰對台施壓，房地產整體市場偏空，建商庫存餘屋會有出脫壓力，惟新政府對未來施政會有重大建設利多，以及全球降息在即，有助於房市購屋信心的支撐度，因此，下半年市場雖偏空，但房價以盤代跌機率較高。
李同榮綜合分析，2023全年表現「量小縮、價小漲」，多方小勝，但多頭氣勢漸弱，房市建築貸款餘額年增下降，房屋貸款餘額年增率略增，開工核發量下降與使照完工量上升，2023下半年連續兩季呈死亡交叉，這是房市轉空訊息的領先指標，技術面對房市較為不利，但上半年因經濟景氣稍有回升，新青安貸款專案餘溫未減，整體房市表現，上半年量增價穩、下半年因變數較多，房市偏空：以盤代跌，六都全年表現分別為：台中、台南稍弱、高雄盤穩、雙北抗跌，桃園較強。
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