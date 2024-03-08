2023年AM（售後維修）市場旺季效益史上最旺！東陽（1319）8日公告去年財報，去年稅後純益30.19億元，每股純益5.1元，創公司史上獲利最高。董事會同步通過擬配發每股現金股息4元，配息率逾78％，亦雙雙改寫最高紀錄。

若以東陽今盤中股價約96.5元計算，現金殖利率約4.14％。東陽表示，公司獲利穩健並樂觀後市，且現金流充沛，因此拉高配息希望可回饋股東。

隨著市場持續看好，東陽今日董事會亦通過授權董事長於授權範圍內參與土地申購相關事宜，公司將繼續購地建廠擴充產能。

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