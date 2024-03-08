【時報記者王逸芯台北報導】國產(2504)受惠營建產業春節前後強勁需求，且隨著北部都更大規模挺進、選後房市景氣轉而向上帶動剛性需求，1~2月累計營收站穩高檔、年增12.49%。展望今年，看好科技大廠國內外積極佈局建廠，政府8000億元公共建設拍板，都將扮演國產重要營運動能貢獻。
國產2月營運受惠大建設持續不斷，國內營運達成率超過100％，雖然2月由於春節長假讓混凝土出貨日減少，但是營收仍然維持高檔格局，扣除每年春節所處月份不同的比較基期因素，以1、2月累計營收來看，國內本業1~2月累計營收達到29.13億元，與去年同期營收25.56億元相較，年增達13.95％。集團營收也在國內本業帶旺、加上「擇優出貨」策略深化發酵，累計營收達33.27億元，年增達12.49％，營運穩健前進。
展望國產今年營運，由於春節後，全球AI浪潮發展深化、步伐加快，促進頂尖科技大廠在國內外積極佈局，而且建廠速度加快之餘、更擴大幅度規模，加上最近政府拍版通過近8000億元、史上最高的公共建設總預算，在全台鋪天蓋地助攻，更促區域建設穩健正向發展。因此針對今年的需求，國產建材集團積極因應佈局，除了創新研發綠色產品與佈局外，也引進全台第一台電動預拌混凝土車，新增許多AI自動化生產設備，兼顧集團低碳願景，也增加競爭優勢。
國產指出，由於科技建廠須要在最快時間完成高端的廠房興建工程，因此國產建材集團透過全台多點布局，在緊湊的營建時間需求內、完成高端混凝土大量澆築作業，同時配合擇優出貨策略，陸續推出低碳的認證混凝土等創新研發產品，持續拉高高價值產品的出貨比例，同時逐年進行有效的資產活化策略，讓集團獲利動能持續擴大。
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