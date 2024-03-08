【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據彭博引述知情人士消息指出，華為和中芯國際在2023年製造先進晶片，是使用了美國兩家半導體公司的技術。此也打臉了媒體先前的揣測，指中國如何「土法煉鋼」製造先進晶片。
據了解，中芯在2023年為華為手機開發一款先進7奈米晶片，採用了加州應用材料(Applied Materials)和科林研發(Lam Research)的技術。據了解，中芯是在美國政府於2022年10月禁止向中國銷售設備之前，就先獲得了美國設備。而在這些規定生效後，美國供應商開始從中國撤走員工，並禁止美國工程師為中國的一些機器提供服務，上述兩家公司就是其中之一。
現在，美國企業都被禁止向中芯國際或華為銷售美國生產的尖端技術。這兩家科技公司都被美國列入黑名單，理由是它們涉嫌與中國軍方有聯絡。
在華為發佈新款Mate 60 Pro旗艦手機之後，華盛頓方面對手機處理器展開調查，美國商務部長雷蒙多(Gina Marie Raimondo)誓言採取「最強硬」行動，以確保國家安全。
美國商務部、華為、應材、科林和中芯國際周四都沒有提出評論。
為奪走中芯國際和華為獲取美國先進技術的機會，美國政府已經制定了逐步的路線。
2019年，川普政府以涉嫌違反制裁為理由，將華為列入貿易限制名單。在2020年，中芯國際因涉嫌與中國軍事工業存在關聯，而被列入相同的限制名單。
而自從中芯國際為華為Mate 60 Pro手機生產先進晶片之後，美國加大壓力，切斷中芯更多從美國進口產品設備的機會。
拜登政府近幾個月來採取積極行動，停止對中國出口更先進的AI晶片，以阻止北京獲得能增強軍事力量的美國尖端技術。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：