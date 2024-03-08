儘管美國總統大選投票11月才登場，但現任總統拜登已毫不手軟，利用黃金時段的國情咨文演說，向對手川普發動彈雨攻擊。
《政治》（POLITICO）新聞7日指出，雖然拜登在整場演說中，始終沒有指名道姓提起川普，但強有力的選戰顯然已開打。他一再提及，大選對手所構成的威脅。
明顯的政治基調凸顯了拜登當晚所下的大注，砲火猛烈的拜登一開始就提出3項挑戰，分別是烏克蘭戰爭、1月6日國會大廈暴亂，還有生育權等。他意有所指地說，要是川普再上台，這些挑戰將變本加厲。
儘管美國總統大選投票11月才登場，但現任總統拜登已毫不手軟，利用黃金時段的國情咨文演說，向對手川普發動彈雨攻擊。
《政治》（POLITICO）新聞7日指出，雖然拜登在整場演說中，始終沒有指名道姓提起川普，但強有力的選戰顯然已開打。他一再提及，大選對手所構成的威脅。
明顯的政治基調凸顯了拜登當晚所下的大注，砲火猛烈的拜登一開始就提出3項挑戰，分別是烏克蘭戰爭、1月6日國會大廈暴亂，還有生育權等。他意有所指地說，要是川普再上台，這些挑戰將變本加厲。
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