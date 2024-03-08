【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)公布2024年2月自結合併營收1816.48億元，雖較1月2157.85億元減少15.82％，仍較去年同期1631.74億元成長達11.32％。累計前2月合併營收3974.33億元，較去年同期3632.24億元成長9.42％，雙雙續創同期新高，表現淡季不淡。

台積電法說時預期2024年首季營運將溫和修正，合併營收估落於180～188億美元，毛利率、營益率區間略升至52～54％、40～42％。以中位數推算，營收約5722.4億元，季減8.5％、年增達12.5％，有望改寫同期新高。毛利率與上季相當、營益率略降至4年低。

展望2024年，台積電總裁魏哲家預期，不含記憶體的半導體產業產值可望反彈逾10％，其中晶圓代工業成長估達20％。台積電在AI及高速運算（HPC）等需求帶動下，美元營收可望年增達21～25％，表現優於產業平均，將是健康成長的一年。

台積電認為HPC為今年最大成長動能，其他應用亦有望好轉。由於市場需求強勁，看好3奈米營收可望成長達3倍、占比自6％升至14～16％。因應短期市場不確定性，去年實際資本支出304億美元、低於預期的320億元低標，今年則預期落於280～320億美元。

台積電3奈米N3及強化版的N3E製程已量產，後續將推出N3P、N3X等各種強化版製程，看好客戶未來數年需求強勁，將成為另一個大規模且具長期需求的製程技術。而採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米N2製程，將如期在2025年量產。

台積電股價近日一路上攻，今（8）日續飆漲4.74％至796元新高，市值增至20.64兆元，終場上漲3.16％、收於772元，市值達20.33兆元，成交量增至8.68萬張。三大法人本周迄今買超7萬7394張，其中外資買超8萬836張，投信及自營商分別買超1374張及2065張。